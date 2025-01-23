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ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري

ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
الخميس، 23-01-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، الخميس، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا.

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وأكد سموه، خلال اللقاء، الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية وقطاع الخدمات الحكومية.


وأشاد سمو ولي العهد بالجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقيات التعاون التي جرى توقيعها أخيرا خلال زيارة سموه إلى سنغافورة.


وتطرق اللقاء إلى تطورات المنطقة، إذ جدد سمو ولي العهد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها.

 
gnews

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