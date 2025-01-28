ولي العهد ينشر صورة برفقة الأميرة رجوة والأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا

الوكيل الإخباري- نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته الأميرة رجوة الحسين، وصديقيه الأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا روزنا من سلطنة بروناي، خلال زيارتهما الخاصة إلى المملكة المتحدة.

اضافة اعلان