ولي العهد ينشر صورة برفقة الأميرة رجوة والأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا

وعلق ولي العهد على الصورة قائلاً: "مع الصديقين العزيزين الأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا روزنا"، في إشارة إلى متانة العلاقة والصداقة التي تجمعهم.
-
أخبار متعلقة
-
تلفريك عجلون يعلن عن خصومات لمدة خمس أيام
-
اغلاقات وتحويلات في عمان اعتباراً من اليوم - اسماء المناطق
-
وزير العمل الى الرياض
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية
-
سوريا تضبط مخدرات كانت متجهة للأردن داخل علب "بسكويت"
-
أولى طائرات المساعدات ضمن الجسر الجوي الأردني تصل إلى غزة
-
فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الواحدة ظهراً عن مناطق غدا - اسماء
-
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الصين لهذه التخصصات