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ولي العهد ينشر صورة برفقة الأميرة رجوة والأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا

ولي العهد ينشر صورة تجمعه بالأميرة رجوة وصديقيه من بروناي
ولي العهد ينشر صورة تجمعه بالأميرة رجوة وصديقيه من بروناي
الثلاثاء، 28-01-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري-   نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته الأميرة رجوة الحسين، وصديقيه الأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا روزنا من سلطنة بروناي، خلال زيارتهما الخاصة إلى المملكة المتحدة.

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وعلق ولي العهد على الصورة قائلاً: "مع الصديقين العزيزين الأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا روزنا"، في إشارة إلى متانة العلاقة والصداقة التي تجمعهم.

 
gnews

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