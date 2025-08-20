10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، 10.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2834 عقدا.

