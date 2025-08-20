الأربعاء 2025-08-20 03:33 م
 

10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الأربعاء، 20-08-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، 10.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2834 عقدا.

وفيما يخص مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2962 نقطة، بانخفاض نسبته 0.24 بالمئة.

 
 
