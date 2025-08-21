الخميس 2025-08-21 07:38 م
 

عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءين لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح، ومثلها من الشعير.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 27-8-2025، والقمح في اليوم الذي يسبقه.


واشترطت الوزارة، عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
