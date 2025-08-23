3368 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 35 قرشا، البصل الناشف 10و 25 قرشا، البطاطا 15و 40 قرشا، البندورة 7و 15 قرشا، الجزر 40 و 60 قرشا، الخيار 30 و 60 قرشا، الزهرة 30 و 60 قرشا، الليمون 80 و 150 قرشا والموز البلدي بين 60 و 90 قرشا.
-
