السبت 2025-08-23 12:31 م
 

3368 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
 
السبت، 23-08-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3532 طنا منها 2334 طن خضار، 1034 طن فواكه و 163 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 35 قرشا، البصل الناشف 10و 25 قرشا، البطاطا 15و 40 قرشا، البندورة 7و 15 قرشا، الجزر 40 و 60 قرشا، الخيار 30 و 60 قرشا، الزهرة 30 و 60 قرشا، الليمون 80 و 150 قرشا والموز البلدي بين 60 و 90 قرشا.
 
 
