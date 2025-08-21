الخميس 2025-08-21 11:59 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

الخميس، 21-08-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-     استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس ، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، 67.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.6 دينارا لجهة الشراء.

ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.8 و60.2 و 45.8 دينارا على التوالي.

