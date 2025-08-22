السبت 2025-08-23 12:45 ص
 

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الجمعة، 22-08-2025 10:42 م

الوكيل الإخباري-      انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.04 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2967 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.6 ملايين دينار مقارنة مع 8.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 10 بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 38 مليون دينار، مقارنة مع 42 مليون دينار للأسبوع السابق.

 
 
