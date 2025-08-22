انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.04 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2967 نقطة.

