انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.6 ملايين دينار مقارنة مع 8.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 10 بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 38 مليون دينار، مقارنة مع 42 مليون دينار للأسبوع السابق.
