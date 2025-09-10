11 إصابة بحادث تصادم بين 8 مركبات على طريق إربد – عمان

09:46 ص

الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين 8 مركبات على طريق إربد – عمان بالقرب من مثلث بليلا امس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً، وُصفت حالتهم بالمتوسطة والحسنة وفق إدارة الدوريات الخارجية. اضافة اعلان





وقالت إدارة الدوريات الخارجية انه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الملك عبدالله ومستشفى الأمير راشد العسكري لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأفادت أنه جرى رفع المركبات عن حرم الشارع العام، كما تم تشكيل لجنة مختصة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.