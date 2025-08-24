1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر

10:54 م

الوكيل الإخباري- كشف مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عمر الدهامشة، عن تلقي منصة "حماية" المتعلقة بحقوق العاملين 1395 شكوى عمالية منذ بداية العام حتى نهاية تموز الماضي.





وبين الدهامشة أن الشكاوى تنوعت بين عدم دفع للأجور، وإنهاء عقود عمل محدد المدة، وأخرى تتعلق بالاعتراض على إجراءات بحق المعلمين وشكاوى متعلقة بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.



وأكد الدهامشة أن أتمتة عقود العمل حدّ من حجم الانتهاكات بحق العاملين في المدارس الخاصة، مبينا أن مشروع أتمتة عقود العمل جاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التربية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.



وأكد أن وزارة التربية لن تقبل بأي عقد غير مؤتمت، داعيا المدارس الخاص إلى ضرورة الالتزام بالحقوق العمالية.



