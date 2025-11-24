19 مدرسة جديدة تعزز البيئة التعليمية في الأردن

05:05 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة اليوم عن إنشاء 19 مدرسة، تخدم قرابة 12 ألف طالب وطالبة في مختلف محافظات المملكة، وذلك في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة في شهر آذار الماضي، وبادرت مؤسَّسات القطاع الخاص بدعمه. اضافة اعلان





وتضمّ هذه المدارس 309 غرف صفية و15 غرفة لرياض الأطفال، فيما تتراوح نسب الإنجاز في 14 مدرسة ما بين 10%-67%؛ حيث يُتوقَّع الانتهاء من أعمال البناء في 3 مدارس الشهر المقبل، و16 مدرسة خلال عام 2026.



كما تتضمن المدارس الجديدة مرافق خاصَّة للمعلمين والإداريين، وساحات وملاعب للطلبة، ومسارح، وألواحًا تفاعلية.



وجرى اختيار المدارس ومواقعها وفق الحاجة الماسَّة والأولويَّات ووجود مبرِّرات ترتبط بالعمليَّة التعليميَّة، لمعالجة مشاكل أساسية؛ كالاستغناء عن المباني المستأجرة، وحلّ مشكلتي الاكتظاظ في الصفوف ونظام الفترتين، فضلاً عن التوسع في التعليم المهني.



وفي التفاصيل، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إنشاء مدرستين في محافظة إربد؛ مدرسة مرو الأساسية المختلطة في لواء قصبة إربد، وكانت تشهد اكتظاظاً طلابياً، فضلاً عن خلو المنطقة من مدرسة أساسية، وتبلغ نسبة الإنجاز في المبنى الجديد أكثر من 61%.



ويجري العمل على استكمال الدراسات لطرح عطاء إنشاء مدرسة المخيبا الثانوية للبنات في لواء بني كنانة، التي تشهد اكتظاظاً طلابياً، بالإضافة إلى الحاجة لفصل المراحل الدراسية فيها، واستحداث صفوف لرياض الأطفال، فضلاً عن وجود نقص في الغرف الإدارية.



كما يجري العمل على إنشاء مبنى جديد لمدرسة عيصرا الأساسية المختلطة في محافظة جرش، والتي كانت تستخدم مبنى مستأجراً، فضلاً عن اكتظاظ صفوفها؛ حيث سيتم إخلاء المبنى المستأجر لمدرسة عيصرا الأساسية المختلطة ومدرسة آمنة بنت وهب (الفترة المسائية)، وتخفيف الاكتظاظ عن مدرسة ساكب الثانوية المختلطة، ومدرسة آمنة بنت وهب (الفترة الصباحية)، وتبلغ نسبة الإنجاز في المبنى الجديد نحو 44%.



كما سيتمّ إنشاء مدرسة عمر بن الخطَّاب في محافظة جرش.



وفي محافظة العاصمة، يجري العمل على إنشاء مدرستين في لواءي القويسمة وناعور؛ وإنشاء مبنى جديد لمدرسة القويسمة وأبو علندا الثانوية للبنات، بهدف التوسع في التعليم المهني، فيما تبلغ نسبة الإنجاز بالمبنى الجديد نحو 67%.



وبلغت نسبة الإنجاز في المبنى الجديد لمدرسة البنيات الأساسية في لواء ناعور قرابة 58%؛ حيث يعاني المبنى الحالي من الاكتظاظ، وسيساهم المبنى الجديد في الاستغناء عن نظام الفترتين في مبنى مدرسة البنيات الثانوية للبنات، التي تشغل الفترة الثانية مدرسة البنيات الأساسية للبنات، كما سيسهم في تخفيف الاكتظاظ في مدرسة البنيات الأساسية المختلطة، فضلاً عن حاجة المنطقة لإنشاء مدارس للإناث بسبب الزيادة السكانية المضطردة فيها، واستيعاب طلبة مدرسة القلة الأساسية التي تم إخلاؤها.



أما في محافظة البلقاء، فالعمل جارٍ على إنشاء مدرسة جديدة في لواء عين الباشا، وذلك لحاجة المنطقة إلى مدرسة، الأمر الذي سيسهم في التخلص من نظام الفترتين لمدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين، ومدرسة عين الباشا الأساسية للبنين، وكذلك التخلص من المبنى المستأجر للمدرستين والحد من الاكتظاظ؛ حيث تبلغ نسبة الإنجاز في مبنى المدرسة الجديدة 15%.



وفي لواء دير علا، يجري العمل على استكمال الدراسات لطرح عطاء إنشاء مبنى جديد لمدرسة أم حماد الأساسية للبنين؛ حيث سيتم الاستغناء عن المبنى الحالي المستأجر، والحد من الاكتظاظ، فضلاً عن أن المنطقة التي يتواجد فيها المبنى المستأجر غير مخدومة بالمواصلات.



وسيتم إنشاء 3 مدارس في محافظة المفرق؛ حيث يجري العمل على إنشاء مدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين في لواء البادية الشمالية الغربية، وبلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 62%، وسيتم إخلاء المبنى المستأجر للمدرسة، وتخفيف الاكتظاظ في مدرسة المنصورة للبنين، ونقل الطلبة الذكور من مدرسة غرناطة الأساسية المختلطة.



وفي لواء البادية الشمالية الشرقية، بلغت نسبة الإنجاز في مدرسة أم القطين الثانوية للبنين 10%، لحل مشكلة الاكتظاظ داخل الغرف الصفية، وسيتم إخلاء المباني المستأجرة لمدرسة أم القطين الأساسية المختلطة/ الحي الشرقي، ومدرسة أم القطين الأساسية المختلطة/ الحي الغربي، ومدرسة أم القطين الأساسية المختلطة.



أما في لواء قصبة المفرق، فيجري العمل على استكمال الدراسات لطرح عطاء إنشاء مبنى جديد لروضة الأمير محمد الثانوية للبنين؛ لحل مشاكل الاكتظاظ في الصفوف؛ وسيتم العمل على فصل مدرستين أيضاً.



كما بدأ العمل أخيراً بإنشاء مدرسة حي سكرين الثانوية في محافظة عجلون، والتي تبلغ نسبة الإنجاز فيها 13%؛ حيث سيجري العمل على إخلاء المبنى المستأجر، لتخفيف الاكتظاظ عن مدرسة عنجرة الثانوية للبنات، والتوسع في التخصصات المهنية (BTEC).



وفي محافظة الكرك، سيتم إنشاء مبنى جديد لمدرسة نسيبة المازنية الأساسية المختلطة في لواء القصبة؛ حيث تبلغ نسبة الإنجاز بالمبنى الجديد 16%، وسيتم إخلاء المبنى المستأجر، وتقليل الاكتظاظ عن مدرسة العدنانية الأساسية المختلطة.



والعمل جارٍ أيضاً على إنشاء مبنى جديد لمدرسة فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة في محافظة معان، وذلك لحاجة المنطقة إلى مدرسة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 60%، وسيتم إخلاء مبنيين مستأجرين، ودمج مدرسة أم سلمة الأساسية المختلطة مع مدرسة أم سلمة الأنصارية، وسيتم تخفيف الاكتظاظ في مدرسة عبد الرحمن بن عوف الثانوية، وترفيع المدرسة الجديدة إلى الصف العاشر.



وفي لواء البترا، يجري العمل على استكمال الدراسات لإنشاء مبنى جديد لمدرسة نسيبة المازنية المختلطة، والتي تعاني من الاكتظاظ؛ حيث إن المبنى المستأجر قديم، فضلاً عن حاجة المنطقة الضرورية إلى مدرسة جديدة؛ إذ إن المبنى الحالي عبارة عن بناء منزلي من طابقين، والطاقة الاستيعابية له قليلة.



وفي محافظة الزرقاء، سيتم إنشاء 3 مدارس؛ حيث يجري العمل على بناء مبنى جديد لمدرسة حي الأحمد الأساسية للبنين التابعة لمديرية الزرقاء الأولى، وبلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 40%. ويأتي البناء الجديد للمدرسة للتخلص من نظام الفترتين لمدرسة عقبة بن نافع الأساسية الأولى للبنين ومدرسة عقبة بن نافع الأساسية الثانية للبنين، من خلال نقل طلبة مدرسة عقبة بن نافع الأولى للمبنى الجديد وترفيعها للمرحلة الثانوية، واستيعاب طلبة مدرسة حي نصار في المدرسة الجديدة.



وفي مديرية الزرقاء الثانية، سيتم إنشاء مدرستين؛ الأولى مدرسة حي الأمير عبد الله الأساسية المختلطة؛ لحاجة المنطقة لمدرسة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 63%، لتسهم في تخفيف الاكتظاظ في الغرف الصفية ومعالجة النقص فيها، واستحداث صفوف للتعليم المهني ورياض أطفال لتقليل الضغط في المدرسة الثانوية.



أما مدرسة حي الصالحة الأساسية المختلطة، فتبلغ نسبة الإنجاز فيها 15%، لتُسهم في التخلص من نظام الفترتين، وترفيع المدرسة للتخفيف من الأعباء على أولياء الأمور جراء عدم توفر المواصلات للمدارس.



وفي لواء قصبة مأدبا، سيتم إنشاء مدرسة الخطابية الأساسية للبنين، والتي تبلغ نسبة الإنجاز فيها أكثر من 63%؛ حيث سيتم إخلاء المبنى المستأجر، وتخفيف اكتظاظ الطلبة، بالإضافة إلى توفير غرف للتخصصات المهنية.



وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أكد أن "المسؤولية المجتمعية ليست جهداً آنياً أو ردة فعل لظروف استثنائية؛ بل نهجًا وسياسة لا بد أن تكون مستمرة، عابرة للحكومات ولمجالس الإدارات".