الخميس 2025-05-29 02:14 م
 

30 ألف لاجئ سوري يفقدون دعم برنامج الأغذية العالمي بعد عودتهم إلى بلادهم

لاجئون سوريون خلال مغادرتهم الأردن عائدين إلى سوريا
لاجئون سوريون خلال مغادرتهم الأردن عائدين إلى سوريا
 
الخميس، 29-05-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري- أوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات عن 30 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم، يمثلون 10% من إجمالي اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من البرنامج العالمي.اضافة اعلان


واستند البرنامج في هذا الاستبعاد إلى عمليات فحص أهلية فردية روتينية للاجئين المقيمين في الأردن.

وأشار التقرير إلى أن 60,500 لاجئ سوري عاد إلى بلاده خلال شهر نيسان الماضي، من بينهم 30,000 كانوا يتلقون مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي قدم مساعدات غذائية شهرية لـ277,000 لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، بمستويات منخفضة (21 دولارًا أميركيًا للشخص الواحد شهريًا) بسبب نقص التمويل المستمر.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن 90.9 مليون دولار أميركي متطلبات تمويل صافية حتى نهاية تشرين الأول المقبل.

وتتمثل أولوية برنامج الأغذية العالمي في تأمين تمويل كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين في الأردن.

ومع ذلك، لا تكفي الموارد الحالية لتغطية كُلف المساعدات النقدية الشهرية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية إلا حتى حزيران 2025، وفق التقرير.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي في الأردن إلى 35 مليون دولار أميركي لخطة تحديد الأولويات لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين حتى نهاية عام 2025.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة

فب5غل

طب وصحة 5 دقائق "تنقذك".. سرّ الوقاية من أضرار الجلوس الطويل

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

وزارة الداخلية

أخبار محلية أبو دلو ناطقا إعلاميا باسم وزارة الداخلية

بيان هام صادر عن وزارة العمل

أخبار محلية الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

برلاليب

طب وصحة أسرار تعزيز العادات الغذائية الصحية عند الأطفال

ل

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة