مصرع سائح في تحطم طائرة شراعية بالهند - فيديو

الوكيل الإخباري- لقي سائح يبلغ من العمر 27 عامًا مصرعه متأثرًا بجراحه، إثر تحطم طائرة شراعية كان يستقلها خلال رحلة مزدوجة في الهند.

ووفقًا للتقارير ، فإن الضحية، ويدعى ساتيش راجيش، كان قد أقلع من موقع "إندرو ناغ" المعروف برياضات الطيران الشراعي، برفقة الطيار سوراج، قبل أن تفقد الطائرة السيطرة وتسقط بعد لحظات من الإقلاع. وقد أُصيب ساتيش بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى زونال في دارامشالا، قبل أن يُحال لاحقًا إلى كلية الطب في كانغرا، حيث فارق الحياة يوم الإثنين.



فيما لا يزال الطيار يتلقى العلاج من الإصابات التي لحقت به خلال الحادث.



من جهته، أكد هيتيش لاخانبال، مسؤول الشرطة ، أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير أو خرق لإجراءات السلامة المعتمدة. كما أشار إلى أنه تم إخطار أسرة المتوفى، وأن الجثة ستُسلّم بعد الانتهاء من عملية التشريح.

Still don’t get how people trust adventure sports in India. Another life lost in Indrunag Dharamshala — 25 year old Satish from Gujarat. Just months ago a 19 year old girl lost her life at the same spot. The site was closed till September, but flights were still taking place. pic.twitter.com/fPv4XujHzf July 14, 2025