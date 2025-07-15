الثلاثاء 2025-07-15 08:56 ص
 

مصرع سائح في تحطم طائرة شراعية بالهند - فيديو

يؤ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 08:26 ص

الوكيل الإخباري-   لقي سائح يبلغ من العمر 27 عامًا مصرعه متأثرًا بجراحه، إثر تحطم طائرة شراعية كان يستقلها خلال رحلة مزدوجة في الهند.

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ووفقًا للتقارير، فإن الضحية، ويدعى ساتيش راجيش، كان قد أقلع من موقع "إندرو ناغ" المعروف برياضات الطيران الشراعي، برفقة الطيار سوراج، قبل أن تفقد الطائرة السيطرة وتسقط بعد لحظات من الإقلاع. وقد أُصيب ساتيش بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى زونال في دارامشالا، قبل أن يُحال لاحقًا إلى كلية الطب في كانغرا، حيث فارق الحياة يوم الإثنين.


فيما لا يزال الطيار يتلقى العلاج من الإصابات التي لحقت به خلال الحادث.


من جهته، أكد هيتيش لاخانبال، مسؤول الشرطة ، أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير أو خرق لإجراءات السلامة المعتمدة. كما أشار إلى أنه تم إخطار أسرة المتوفى، وأن الجثة ستُسلّم بعد الانتهاء من عملية التشريح.

 

 

لبنان 24 

 
 
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