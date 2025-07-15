مصرع سائح في تحطم طائرة شراعية بالهند - فيديو

ووفقًا للتقارير
فيما لا يزال الطيار يتلقى العلاج من الإصابات التي لحقت به خلال الحادث.
من جهته، أكد هيتيش لاخانبال، مسؤول الشرطة ، أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير أو خرق لإجراءات السلامة المعتمدة. كما أشار إلى أنه تم إخطار أسرة المتوفى، وأن الجثة ستُسلّم بعد الانتهاء من عملية التشريح.
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