الإثنين 2025-07-14 06:01 م
 

عرض كوميدي للعالمي محمد حلمي

عرض كوميدي للعالمي محمد حلمي
عرض كوميدي للعالمي محمد حلمي
 
الإثنين، 14-07-2025 04:23 م
الوكيل الإخباري-   بعد النجاح الباهر الذي حققه في عرضين متتاليين بتاريخ 19 و20 حزيران 2025، يعود الفنان الكوميدي المصري محمد حلمي إلى مسرح The domain بعرض جديد واستثنائي ضمن سلسلة العروض الصيفية المرتقبة.اضافة اعلان


ويُعد محمد حلمي من أبرز الأسماء في عالم الكوميديا العربيه، حيث يتميّز بأسلوبه الساخر الذكي الذي يعالج قضايا اجتماعية وثقافية بطريقة فكاهية محببة، قريبة من الناس. عروضه الأخيرة لاقت تفاعلاً جماهيريًا واسعًا، حيث امتلأت قاعة المسرح بالضحك والحماس، مما دفع إلى تمديد حضوره بعرضين  إضافيين في شهر تموز و آب.

تفاصيل العرض القادم:
📍 المكان: مسرح The Domain – مجمع الملك حسين للأعمال
🗓 التاريخ: الجمعة 1 آب 2025- الخميس 31 اب
🕗 الوقت: 8:00 مساءً
🎟 رابط الحجز: 
العرض الاول 31تموز :  eTathkara | The Globally Local - Mohamed Helmy Live on the Stage
العرض الثاني 1 اب  :  eTathkara | The Globally Local - Mohamed Helmy Live on the Stage

✨ لا تفوّتوا الفرصة لحضور أحد أفضل عروض الكوميديا هذا الصيف، برفقة أحد ألمع نجوم الكوميديا العربيه!
 
 
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