500 شركة تؤكد مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

وبين الزيود أن عدد الشواغر التي توفرها هذه الشركات حوالي 9269 شاغر في مختلف المجالات، مؤكدا أن المجال ما زال مفتوحا أمام شركات القطاع الخاص التي ترغب في المشاركة في هذا اليوم الوطني الذي يهدف إلى زيادة عدد الأردنيين المشتغلين في القطاع الخاص.
وأضاف أن أي شركة ترغب بالمشاركة عليها التواصل مع مديرية التشغيل المركزية في عمان أو مع مديريات العمل في المحافظات.
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