539 فرصة عمل في المعرض الوظيفي الثاني بصناعة الزرقاء

الوكيل الإخباري- نظمت غرفة صناعة الزرقاء، بالشراكة مع منظمة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، المعرض الوظيفي الثاني بمشاركة 32 شركة صناعية من محافظتي الزرقاء والمفرق، حيث وفرت الشركات نحو 539 فرصة عمل في قطاعات صناعية متنوعة.

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وخلال الافتتاح، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الزرقاء، حسين حواتمة، أن المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي أفرزت تحديات اقتصادية كبيرة، إلا أن القطاع الصناعي الأردني تمكن من الحفاظ على زخمه الإنتاجي والتصديري، ما أسهم في التخفيف من حدة هذه التحديات على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن غالبية الصادرات الوطنية تنتمي إلى قطاعي الصناعات التحويلية والتعدينية.



وقال إن صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية ارتفعت بنسبة 17بالمئة خلال عام 2024، متجاوزة 1.5 مليار دولار، فيما بلغت قرابة 340 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي وحده.



وأشار إلى حرص الغرفة على دعم الجهود الوطنية في تطوير التدريب والتشغيل، بالتركيز على التعليم المهني والتقني، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية للشباب لبناء مستقبل وظيفي مستدام، إذ جاء التعاون مع مشروع "التجارة لأجل التشغيل" لتفعيل وحدة دعم التشغيل بالغرفة، وتقديم خدمات تشغيلية مخصصة للقطاع الصناعي.