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الأحد، 21-05-2023 09:44 ص

آخر ما كتبه الشاب الطراونة قبل وفاته بحادث سير في الكرك

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أحمد الطراونة في الكرك.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاب الطراونة (ثلاثيني) توفي اثر حادث تصادم بين مركبتين مساء السبت على طريق الكرك -  القطرانة .

واستذكر الناشطون آخر ما كتبه الطراونة عبر صفحته في "فيسبوك" "وما نحن إلا جنازة مؤجلة، فاستقيمي أيتها النفس عسى ان يكون الرحيل قريباً ." الامر الذي أدى إلى استعطافهم حيال ذلك

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة خلال حياته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ووفق مصدر أمني انه قد نتج عن الحادث وفاة واصابتين حيث تم إخلاء الوفاة وإسعاف المصابين الى مستشفى الامير هاشم .

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