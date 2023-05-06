الكرك: انتخاب رئيس وأعضاء منتدى درب الحضارات

الوكيل الاخباري - انتخبت الهيئة العامة لمنتدى جماعة درب الحضارات الثقافي بالكرك، اليوم السبت، الأديب نايف النوايسة رئيسا للمنتدى.



وانتخبت الهيئة العامة نضال الزغايبة نائباً للرئيس، وهاني المعايطة أميناً للسر، وأكرم المجالي أميناً للصندوق، وعروبة الشمايلة وناصر المعايطة وخالد البرقان أعضاء، فيما انتخبت الدكتور خالد الصرايرة والدكتور يوسف الشمري عضوي احتياط.



كما أقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري وخطة العمل.

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