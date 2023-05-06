السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

لا توجه لصدور عفو عام يشمل مخالفات السير بالاردن

جسر عبدون بألوان العلم البريطاني

الملك : نتطلع لتعزيز الشراكة مع بريطانيا

الملك يعود إلى أرض الوطن

انطلاق المؤتمر الأردني الدولي الأول لطب نقل الدم والخلايا الجذعية

الكرك: انتخاب رئيس وأعضاء منتدى درب الحضارات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

توقع الموافقة الأحد على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية

وزير الصحة يرعى احتفال الهلال الأحمر باليوبيل الماسي لتأسيسه

لجنة المرأة بمجلس الأعيان تزور مركز إصلاح وتأهيل النساء

السبت، 06-05-2023 09:23 م

الكرك: انتخاب رئيس وأعضاء منتدى درب الحضارات

520234223613908483845


الوكيل الاخباري - انتخبت الهيئة العامة لمنتدى جماعة درب الحضارات الثقافي بالكرك، اليوم السبت، الأديب نايف النوايسة رئيسا للمنتدى.

وانتخبت الهيئة العامة نضال الزغايبة نائباً للرئيس، وهاني المعايطة أميناً للسر، وأكرم المجالي أميناً للصندوق، وعروبة الشمايلة وناصر المعايطة وخالد البرقان أعضاء، فيما انتخبت الدكتور خالد الصرايرة والدكتور يوسف الشمري عضوي احتياط.

كما أقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري وخطة العمل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

جسر عبدون بألوان العلم البريطاني

www

الملك : نتطلع لتعزيز الشراكة مع بريطانيا

الملك 10

الملك يعود إلى أرض الوطن

w

انطلاق المؤتمر الأردني الدولي الأول لطب نقل الدم والخلايا الجذعية

w

توقع الموافقة الأحد على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية

ww

وزير الصحة يرعى احتفال الهلال الأحمر باليوبيل الماسي لتأسيسه

أخبار متعلقة
4202318111529562158618

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - أسماء

2ddb9163-المركز-الشامل-للخدمات-الحكومية-في-المقابلين

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

420232613642289310833

وفاة شخص دهساً في الكرك

كهرباء 2

انقطاع الكهرباء عن مناطق في الكرك ومعان الأسبوع القادم

1-18

أسواق الكرك تزدحم بالمتسوقين عشية العيد

420221622412991236186

الكرك تتزين بالأعلام والفوانيس