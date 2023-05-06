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السبت، 06-05-2023 11:08 م

الكرك: حزب القدوة يناقش التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن

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الوكيل الاخباري - نظم حزب القدوة الأردني، اليوم السبت، لقاء حواريا في قاعة غرفة تجارة الكرك حول قانوني الأحزاب والانتخاب، والتعريف بالحزب وأهدافه وتطلعاته، وتقييم مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية الأردنية وفي الحزب.

وتحدث الأمين العام للحزب، إياد النجار، حول قانون الأحزاب وقانون الانتخاب والمفاصل المهمة فيهما، والتعديلات الجديدة وتصورات الحزب للمشاركة السياسية ولخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وانتخابات المجالس المحلية، وسائر الانتخابات في المراحل المقبلة.

كما تحدث مساعد أمين عام الحزب والناطق باسمه، الدكتور مصلح النجار، حول أهداف الحزب وتطلعاته السياسية، والمشاركة المنشودة في المرحلة اللاحقة من مستقبل الوطن، وعرض واقع الحزب من خلال الأرقام.

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