آل البيت تحتفل بتخريج دبلوم تكنولوجيا المعلومات للطلبة الاردنيين واللاجئين السوريين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

احتفلت جامعة آل البيت اليوم الخميس بتخريج الفوج الرابع من طلبة الدبلوم التدريبي في تكنولوجيا المعلومات للطلبة الاردنيين واللاجئين السوريين .وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور اسماعيل العبابنة، أن جامعة آل البيت لعبت دوراً رئيسياً ضمن مشروع التعليم الرقمي الذي يمول من دائرة التنمية الدولية البريطانية، والذي تشترك فيه جامعة آل البيت مع كلية كينجز لندن في المملكة المتحدة كشريك رئيس، والجامعة الأميركية في بيروت، ومؤسستي كيرون الألمانية و فيوشر ليرن البريطانية.