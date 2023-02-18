أبو السمن يتفقد عددا من مديريات الأشغال

الوكيل الإخباري

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- أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، جولة تفقدية لعدد من المديريات التابعة لوزارة الأشغال بحضور مدير إدارة شؤون المحافظات ومدير إدارة الرقابة الداخلية والمدراء المعنيين.وتأتي الجولة -بحسب بيان صادر عن وزارة الأشغال- في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها أبو السمن، للاطلاع والاستماع لاحتياجات وملاحظات مديريات الوزارة، والتي من شأنها أن تساهم في تقديم خدمات مثلى.حيث شملت الجولة، مديرية أشغال محافظة العاصمة للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين واستعدادات المديرية للظروف الجوية وسير الأعمال للمشاريع التابعة لهم.كما تفقد أبو السمن إدارة الرقابة الداخلية، وأكد خلالها أهمية دورها الرقابي على المشاريع التابعة للوزارة، وأعمال الوزارة الإدارية والمالية.وفي سياق متصل تفقد أبو السمن مديرية المشاغل والآلات، واطلع على كافة الأعمال التي تقدمها والمعيقات التي تواجه سير العمل، وأوعز لاتخاذ إجراءات الصيانة للمركبات والاليات التابعة للوزارة بأسرع وقت.واستمع أبو السمن إلى إيجاز مفصل من المعنيين حول سير الأعمال والتحديات والمعيقات التي تواجه سير الأعمال ليصار إلى حلها.وفي ختام الجولة التفقدية أوعز الوزير للمعنيين في الوزارة بحل جميع الملاحظات ضمن الإمكانيات المتاحة بما ينعكس بشكل ايجابي على الخدمات التي تقدمها الوزارة.