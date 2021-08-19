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الخميس، 19-08-2021 01:22 م

أبو قديس: لن نستطيع عقد دورة تكميلية في القريب العاجل

وزير التربية


الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، إن نسبة النجاح بالتوجيهي في هذا العام، كانت أعلى من نسبة النجاح في العام الماضي.

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وأضاف أبو قديس في حديث له خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الخميس، إن معدلات التوجيهي المرتفعة العام 2020 كانت أمر غير مقبول، وعليه تم تعديل الأسئلة هذا العام وتعديل توزيع العلامات لتكون واقعية بشكل أكبر.


ولفت إلى أن توزيع العلامات في العام الماضي كان غير صحيح، وهذا العام تم توزيعها بشكل طبيعي ، وفق قوله.


وبين أن معدلات التوجيهي هذا العام، تؤهل من حصل 95% على الدخول لتخصص الطب في بعض الجامعات.


وأكد أبو قديس على أن التصحيح سليم 100% وتم تدقيقها من لجان التربية، وبعضها تمت مراجعتها وتصحيحها بشكل يدوي مرة أخرى، وتم التأكد من صحتها، وذلك في معرض رده على الاشاعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


وفي السياق، قال أبو قديس، لن نستطيع عقد دورة تكميلية في القريب العاجل، ومن غير الممكن إجراء ذلك.


 




 

 


 

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