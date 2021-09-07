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الثلاثاء، 07-09-2021 06:14 م

أبو قديس يرعى مؤتمر أعمال نهضة التعليم في الأردن

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الوكيل الاخباري -  رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر "نهضة التعليم في الأردن في مائة عام"، والذي نظمته جامعة مؤتة بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يوسف القسوس ورئيس مجلس اعتماد هيئات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة وبمشاركة واسعة من فعاليات جامعية وطلابية ومجتمعية وتربوية .

ولفت أبو قديس خلال رعايته المؤتمر إلى أن الأردن وبمئويته الأولى قدم نموذجاً متقدماً من الصمود والعطاء والتميز، حيث واكبت نهضته مسيرة الوطن على امتدادها من خلال تذليل التحديات والصعوب بالطموح والتطلع نحو مستقبل ليمضي الأردن عنوان الأصالة والحضارة إلى ما تصبو إليه آمال قيادته وشعبه.

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