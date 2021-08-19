أدعية في يوم عاشوراء تسيطر على تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم عاشوراء عبر منصة تويتر اليوم الخميس وذلك بمناسبة ان اليوم يصادف العاشر من شهر محرّم وهو يوم عاشوراء عند المسلمين، ويعد من الأيّام المستحبّ صيامها .
وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عددا من الأدعية مشيرين إلى أهمية وفضل الصيام في هذا اليوم.
وقالت دائرة الافتاء العام في بيان سابق لها إن يوم عاشوراء يستحب صيامه لما فيه من فضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، رواه مسلم.
"اللهم كما آتيت موسى سؤله فأتني سؤلي إنك على كل شيء قدير".— كوثر الصائغ Kawther Al-Sayegh (@Kawther_Anwar) August 19, 2021
ستدّنو إليكَ الأماني مخضرّة و يعقبُ صَبرك حُلمًا تورّد.#عاشوراء
اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. #عاشوراء— Maryam Amri (@maryamamree) August 19, 2021
اللهم يسر لي امري وهون علي مصائب الدنيا يارب اللهم يسر لي امري وهون علي مصائب الدنيا يارب اللهم يسر لي امري وهون علي مصائب الدنيا يارب@RTwit_1 #عاشوراء— لـ #ساره_العقيلي ✨ (@se314063143) August 19, 2021
#عاشوراء— 🍁 (@Queen_31n) August 19, 2021
اللهم دربا ميسرا ، لا أضل فيه ولا أشقى .
"وبطريقةٍ ما سيُصلح الله كل شيء."#عاشوراء— حُلم''1994'' (@hollmmAa) August 19, 2021