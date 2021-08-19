أدعية في يوم عاشوراء تسيطر على تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم عاشوراء عبر منصة تويتر اليوم الخميس وذلك بمناسبة ان اليوم يصادف العاشر من شهر محرّم وهو يوم عاشوراء عند المسلمين، ويعد من الأيّام المستحبّ صيامها .

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وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عددا من الأدعية مشيرين إلى أهمية وفضل الصيام في هذا اليوم.



وقالت دائرة الافتاء العام في بيان سابق لها إن يوم عاشوراء يستحب صيامه لما فيه من فضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، رواه مسلم.





ستدّنو إليكَ الأماني مخضرّة و يعقبُ صَبرك حُلمًا تورّد. "اللهم كما آتيت موسى سؤله فأتني سؤلي إنك على كل شيء قدير".ستدّنو إليكَ الأماني مخضرّة و يعقبُ صَبرك حُلمًا تورّد. #عاشوراء August 19, 2021

#عاشوراء اللهم يسر لي امري وهون علي مصائب الدنيا يارب اللهم يسر لي امري وهون علي مصائب الدنيا يارب اللهم يسر لي امري وهون علي مصائب الدنيا يارب @RTwit_1 August 19, 2021