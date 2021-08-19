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الخميس، 19-08-2021 09:41 ص

أدعية في يوم عاشوراء تسيطر على تويتر

محرم


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم عاشوراء عبر منصة تويتر اليوم الخميس وذلك بمناسبة ان اليوم يصادف العاشر من شهر محرّم وهو يوم عاشوراء عند المسلمين، ويعد من الأيّام المستحبّ صيامها .

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وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عددا من الأدعية مشيرين إلى أهمية وفضل الصيام في هذا اليوم.


وقالت دائرة الافتاء العام في بيان سابق لها إن يوم عاشوراء يستحب صيامه لما فيه من فضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، رواه مسلم.

 

 

 

 


 




 

 


 

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