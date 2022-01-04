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الثلاثاء، 04-01-2022 08:52 م

أردنيون يقترحون على "الأمانة" السماح لسيارات الإطفاء والإسعاف باستخدام مسرب "الباص السريع"

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الوكيل الاخباري - اقترح عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قيام أمانة عمان بالسماح لسيارات الدفاع المدني والإسعاف باستخدام مسرب الباص السريع التردد في العاصمة عمان خلال حالات الطوارئ.

 

وقال ناشطون على موقعي "فيسبوك وتويتر" أن الحاجة لمسرب مخصص لسيارات الإسعاف والاطفاء باتت ضرورة ملحة لإنقاذ حياة مواطنين يحتاجون فيها للدقيقة كي يتمكنوا من الوصول الى المستشفى.

 

وقال الناشطون أن المرضى اليوم هم أحوج ما يكونوا إلى الوقت بدلاً من الانتظار في الازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة عمان، متسائلين: كم من مريض فارق الحياة وكان يحتاج لدقائق معدودة كي يصل إلى غرفة الطوارئ والانعاش في المستشفيات وحالت الأزمة المرورية دون ذلك.

 

وبيّن الناشطون أنه في الدول المتقدمة هناك مسرب مخصص لسيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة، ويمنع على سيارات الأشخاص العاديين استخدامها، داعين الى استخدام مسرب الباص السريع بديلاً عن ذلك كون الإمكانيات والبنية التحتية في عمان لا تسمح بإنشاء مسرب مخصص لسيارات الطوارئ.

 

وأوضحوا أن مسرب الباص السريع يتسع لحافلتين معاً، فلن يضر استخدامه من قبل سيارات الإطفاء والإسعاف، فإذا ما وجدت سيارة الإسعاف مثلا حافلة الباص السريع أمامها فبإمكانها تجاوزه بكل سهولة، مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون هناك فتحات تمكن سيارات الطوارئ من الدخول والخروج إلى الأحياء السكنية القريبة من مسرب الباص السريع.

 

ومثالاً على ذلك، قال الناشطون أن سيارة الإسعاف بدلاً من أن تنتظر أزمة المرور في شارع الجامعة الأردنية حتى تعبر، بإمكانها استخدام مسرب الباص السريع لتصل إلى مركز الحسين للسرطان أو مستشفى الجامعة الأردنية، والدخول مباشرة إليهما عندما تصل هناك، وذلك عبر إنشاء فتحة مخصصة لسيارات الإسعاف في السياج الفاصل المخصص لحماية مسرب الباص السريع، بدلاً من أن تسير وتلتف إلى المستشفى عبر جسر شارع المدينة المنورة وانتظار أزمة السير التي هناك.

 

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