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أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس - تفاصيل

الخميس، 07-04-2022 09:24 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2521.055 طن، توزعت على 1768.895 طن خضار،548.774 طن فواكه، و 203.386 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 371.641 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 70 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 35 قرش، بطاطا من 40 إلى 65 قرش، بندورة من 30 إلى 50 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :

 



 




 

 


 

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