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الأربعاء، 09-03-2022 07:51 ص

ارتفاع أسعار البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

خضار 3


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2837.400 طن، توزعت على 1831.751 طن خضار، 794.075 طن فواكه، و 211.575 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 316.088 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 20 إلى 43 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:




 




 

 


 

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