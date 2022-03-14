الإثنين 14-03-2022
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الإثنين، 14-03-2022 09:40 ص

ارتفاع أسعار الخيار اليوم في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 2950.046 طن، توزعت على 1777.682 طن خضار، 930.874 طن فواكه، و 241.940 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 233.126 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 32 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 20 إلى 40 قرش، خيار من 25 إلى 55 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين:




 




 

 


 

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