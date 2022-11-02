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الأربعاء، 02-11-2022 07:25 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3337.358 طن، توزعت على 1909.390 طن خضار،1192.015 طن فواكه، و 235.954 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 950.565 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 40 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 50 إلى 80.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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