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الأربعاء، 12-10-2022 07:20 ص

أسعار الخضار اليوم الاربعاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 2988.878 طن، توزعت على 1729.516 طن خضار،1024.742 طن فواكه، و 234.620 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1465.497 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش، الليمون من 50 إلى 100.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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