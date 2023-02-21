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الثلاثاء، 21-02-2023 08:14 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2498.456 طن، توزعت على 1467.733 طن خضار،807.172 طن فواكه، و 223.551 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 324.324 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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