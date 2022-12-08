الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 07:49 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2868.519 طن، توزعت على 1734.583 طن خضار،841.334 طن فواكه، و 292.602 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 153.134 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 50 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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