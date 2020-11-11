أسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاربعاء عن أسماء محطات المحروقات المستثناة من حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح الاحد المقبل.

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كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.



كما أعلنت الوزارة عن استثناء نشاط توزيع الغاز على المنازل والتحرك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء طيلة أيام الحظر الشامل الذي يستمر حتى صباح 15 تشرين الثاني الحالي.



وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أعلن الثلاثاء عن السماح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء.



كما أعلن عن السماح بالحركة لشاحنات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال من محطات التعبئة الى مستودعات تخزين الاسطوانات على مدار الساعة، ويسمح بالحركة لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال وصهاريج المحروقات على مدار الساعة، بحسب المركز الوطني.



وقد أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة بلاغاً حدد فيه ساعات الحظر الشامل الذي بدأ بعد إجراء الانتخابات النيابية الثلاثاء، والذي ينتهي عند الساعة السادسة من صباح الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر.



وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات طالبت بالسماح لصهاريج الديزل، ومركبات بيع أسطوانات الغاز بالعمل خلال فترة حظر التجول الشامل المقبلة، لتزويد المواطنين باحتياجاتهم من مادة الديزل، والغاز خلال الحظر.











