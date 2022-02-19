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السبت، 19-02-2022 07:21 م

أشغال الكرك تعلن عن فتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أشغال الكرك، اليوم السبت، عن فتح غرف عمليات في المديرية والمكاتب التابعة لها، نظرا للظروف الجوية السائدة وبدء تساقط الأمطار في مختلف أنحاء المحافظة.

وقال مدير المديرية المهندس رائد الخطاطبة لـ(بترا)، إن كوادر المديرية وآلياتها على جاهزية تامة تماشيا مع توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان، في تفعيل الطوارئ المتوسطة لمواجهة الظروف الجوية السائدة، مؤكدا أن آليات المديرية وكوادرها تنتشر في مختلف الطرق في المحافظة.

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