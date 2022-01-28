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الجمعة، 28-01-2022 11:59 ص

شركة توزيع الكهرباء: لا أعطال على الشبكة في الكرك والطفيلة

كهرباء


 الوكيل الإخباري - أكدت مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، أن كوادر الشركة تعاملت مع كافة الأعطال في مناطقها الممتدة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ووادي الأردن والشرقية وعالجتها.

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وكشفت في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن كوادر الشركة تعاملت مع عدد محدود جدا من الانقطاعات منذ منتصف ليلة الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.


وشددت المهندسة حمدان على أنه لا يوجد أي بلاغ أو بطاقة عطل مفتوحة حاليا في الطفيلة و الكرك.


وأكدت أن كوادر الشركة من مدراء ومهندسين وفنين متواجدون في الميدان وجاهزون للتعامل مع أي طارئ .


 




 

 


 

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