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الخميس، 21-12-2023 03:34 م

أطباء وممرضون أردنيون يشاركون ببرنامج تدريبي في رومانيا

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الوكيل الإخباري - عُقد في المستشفى الرئيسي بمدينة تورغومورش الرومانية برنامج تدريبي لمجموعة من الممرضين والأطباء الأردنيين في مجال الإسعاف والطوارئ والإخلاء.

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وقال أمين عام المجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة، اليوم الخميس في بيان، إن البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف والمستجدات في مجال الطوارئ والإسعاف للممرضين والأطباء، ويأتي استمرارا للتعاون بين المجلس التمريضي، ونقابة التمريض الرومانية ومديرية الطوارئ في وزارة الداخلية الرومانية.


وأضاف، إن البرنامج يأتي تنفيذا لمذكرة تفاهم مع نقابة التمريض والقبالة الرومانية لتعزيز اطر التعاون وتبادل الخبرات والتدريب، والبحث العلمي بين البلدين، وتعزيز التطوير المهني التمريضي الأردني والروماني؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان صحة ورفاهية أفضل للناس، والمساهمة في ازدهار عالم أكثر صحة.


ولفت إلى ضرورة الاستثمار السليم في الممرضات والقابلات، وإعادة تصميم أنظمة التعليم والممارسة للحصول على كفاءات قائمة على أساس أوسع وأدوار متقدمة، وتعزيز الصحة العامة من أجل نظام رعاية صحية عالي الأداء وقادر على الصمود، وأهمية النماذج القائمة على الأدلة والتكنولوجيا والرعاية الصحية المبتكرة، والعمل على التغيير نحو صحة شاملة و آمنة وتعزيز كفايات الطوارئ والإسعاف في ظل الأحداث والمستجدات الإقليمية والعالمية.


يشار إلى أن البرنامج سيجري عقده بشكل دوري للممرضين والأطباء من جميع القطاعات الصحية.

 




 

 


 

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