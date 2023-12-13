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الأربعاء، 13-12-2023 02:08 م

محافظ عجلون: غرف الطوارئ جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية

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الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون، عن جاهزية غرف الطوارئ للتعامل مع تطورات الحالة الجوية لإدامة حركة السير وتقديم الخدمات للمواطنين.

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وقال محافظ عجلون رئيس اللجنة الدكتور قبلان الشريف، إنه جرى عقد اجتماعات مع ممثلي الدوائر المعنية من اجل التأكيد على جاهزية الآليات والكوادر وتنفيذ خطط الطوارئ والعمل بروح الفريق لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية.


ودعا الشريف المواطنين للابتعاد عن مجاري الاودية وأماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.

 




 

 


 

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