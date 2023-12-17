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الأحد، 17-12-2023 03:45 م

إطلاق منصة التطوير المهني والتدريب الإلكترونية في المجلس التمريضي

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الوكيل الإخباري - أطلق المجلس التمريضي الأردني منصته الإلكترونية الجديدة، المخصصة لتطوير المهني المستمر وتدريب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، حيث تم اعتماد هذه المنصة بواسطة اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر، بهدف تعزيز المعرفة العلمية والعملية لدى الممرضين والممرضات.

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وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، اليوم الأحد في بيان للمجلس، إن إطلاق المنصة يأتي بدعم منظمة الصحة العالمية، مبينا أن إطلاق المنصة يأتي أيضا تنفيذا لرؤية ورسالة المجلس، وذلك من خلال مواكبته للتطورات التكنولوجية.


وأشار إلى أن المنصة تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة في جميع مجالات التمريض، مثل الصحة النفسية والصحة الإنجابية، إضافة إلى التخصصات الأخرى ضمن إطار علمي وعملي.


ولفت إلى أن المجلس يُطبق المعايير العالمية في مجال التدريب التمريضي التخصص، وهو معتمد من المركز الأميركي التمريضي للاعتماد والاشهاد ANCC، حيث يعد إطلاق هذه المنصة خطوة حيوية نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير الممارسات المهنية للكوادر الصحية في المملكة.


وبين أن المجلس يعكس التزامه بتقديم فرص تعلم مستدامة ومستمرة للمهنيين في ميدان التمريض، والمشاركة في البرامج، حيث يمكن زيارة المنصة عبر الرابط: https://training.jnc.gov.jo/

 




 

 


 

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