العقبة الخاصة تعد خطة للتعامل مع الموسم المطري

الوكيل الإخباري - أنهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، استعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ للموسم الشتوي، كإجراء احترازي للتعامل مع الموسم المطري الحالي.

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وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الموسم الشتوي، ومعالجة النقاط الساخنة التي تتأثر بالهطول المطري في بعض المناطق الحيوية وضرورة معالجتها بالسرعة اللازمة، وتفقد السدود ومجاري الأودية والأحواض التجميعية، لتلافي أي خطر تتعرض له المدينة من التدفقات عالية المنسوب.



وأشار إلى ضرورة التعاون مع الجهات ذات الاختصاص، والعمل بروح الفريق للتعامل مع حالة الموسم الشتوي وحالات الطوارئ والاستعانة بمنظومة الإنذار المبكر لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة مسبقا.



واستمع الفايز إلى استعدادات فريق الطوارئ، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء التنفيذيين في المدينة، حول آلية تنفيذ خطة الطوارئ، والتعامل مع النقاط الساخنة والحالات الطارئة حال حدوثها أولا بأول.