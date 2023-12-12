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الثلاثاء، 12-12-2023 03:49 م

سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول

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الوكيل الإخباري - حذرت سلطة وادي الأردن من تشكل السيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اعتبارا من الليلة وغدا الأربعاء، معلنة في ذات الوقت حالة الطوارئ المتوسطة.

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وقالت السلطة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات  في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

كما أكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة
هذا ويمكن الاتصال على الأرقام التالية.


إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم 
0780469438
إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية هاتف رقم 
0781110578

 




 

 


 

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