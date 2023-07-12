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الأربعاء، 12-07-2023 10:20 ص

أفعى مجهولة تلدغ عاملا بجامعة آل البيت وحالته مستقرة

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الوكيل الإخباري - تعرض عامل (28 عاما) في جامعة آل البيت للدغة بقدمه من أفعى مجهولة، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.اضافة اعلان


وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى المفرق الحكومي وحالته مستقرة.

وأضاف أنه بانتظار فحوصات الدم للمصاب لتحديد مدى خطورة حالته الصحية واتخاذ قرار إذا ما سيتم إعطائه المصل المضاد من عدمه.

وحذر خبير الأفاعي المواطنين من التعامل مع الأفاعي أو الاقتراب من أماكن تواجدها وخاصة بين الأعشاب وعند الأشجار والحجارة، داعيا إلى عدم الإمساك بها لتجنب التعرض للدغ.

وبيّن الجيزاوي أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).

 




 

 


 

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