الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن شهر أيار

الوكيل الإخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، تقريرا عن أبرز إنجازاته لشهر أيار الماضي.

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وقال المجلس في تقريره، إنه جرى خلال الشهر الماضي أصدار، البطاقة التعريفية لـ45 شخصا من ذوي الإعاقة من أصل 267 جرى تشخيصهم من قبل اللجان الطبية: منهم 12 في إقليم الوسط، و32 في الشمال، وشخص واحد في الجنوب.



وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، قدم المجلس الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ115 مؤسسة عامة وخاصة، شملت 94 مدرسة حكومية بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخابات لغايات استخدامها مراكز اقتراع، و13 مبنى من مباني جامعة اليرموك، ومبنيين حكوميين، ومبنى لمديرية لأمن العام، ومبنيين تابعين لجمعيات خيرية، ومبنى تابع لأحد المراكز الخاصة.



ووفر المجلس، بحسب التقرير، الترجمة بلغة الإشارة في 9 ورشات تدريبية للمشاركين من الأشخاص الصم، إضافة إلى ترجمة 4 أفلام توعوية بلغة الإشارة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ 24 زيارة تقييمية لمؤسسات عاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، و4 زيارات لمؤسسات ومراكز تعليمية للاطلاع على برامجها التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة، رُفع تقرير على إثرها لإغلاق أحد المراكز لاستكمال إجراءات الترخيص حسب الأصول.



واستقبل المجلس عبر قنوات الاتصال المختلفة 115 طلبًا واستفسارًا، كما استقبلت لجنة تكافؤ الفرص الخاصة بشكاوى العمل، 5 شكاوى تتعلق بانتهاكات تعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، ويتم متابعتها مع الجهات المعنية.



وبين التقرير أن لجنة تكافؤ الفرص قابلت 12 شخصا من ذوي الإعاقة جرى تعيينهم في مؤسسات حكومية لتحديد متطلبات إمكانية الوصول الخاصة بهم.



وأشار إلى تقديم المجلس ضمن مشروع "دعم برنامج التنمية المجتمعية الدامجة"، 269 جلسة علاج طبيعي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، استفاد منها 73 شخصا من ذوي الإعاقة، و299 جلسة تربية خاصة شملت 53 شخصا من ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم الأكاديمية والمعرفية والاستقلالية.



ونفذ المجلس الشهر الماضي 12 زيارة لمدارس حكومية وخاصة، بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي، للاطلاع على جودة التعليم المقدم للطلاب ذوي الإعاقة السمعية والصم الملتحقين فيها، وذلك ضمن مشروع " تقييم الوضع الراهن لواقع حال لغة الإشارة الأكاديمية في التعليم الأساسي والخروج بتوصيات لتطوير واقع لغة الإشارة الأكاديمية".



كما نفذ المجلس بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، 3 زيارات لمؤسسات تقدم خدمات التأهيل المجتمعي، لوضع معايير خاصة لتلك الخدمات.



ووقع المجلس الشهر الماضي 4 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات منها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الخدمات في الأردن بدعم من منظمة CBM الدولية.



كما وقع مذكرة مع بلدية إربد لاستكمال تنفيذ مشروع المنطقة النموذجية في إربد، بما يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل والوصول للمباني والمرافق العامة بحرية واستقلالية، إلى جانب توقيع مذكرة مع جامعة الطفيلة التقنية لتوفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالجامعة.



وأطلق المجلس، حملة لتوعية الكوادر التعليمية بالحق في التعليم الدامج للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في المدارس الرسمية، تضمنت توجيه رسائل حول أهمية دور هذه الكوادر لتعزيز مفهوم التعليم الدامج وإنفاذه على أرض الواقع.



وعقد المجلس الشهر الماضي 4 برامج تدريبية في إقليم الوسط، وبرنامجين في الجنوب، وبرنامجا في الشمال.