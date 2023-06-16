15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

الوكيل الإخباري - تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الجمعة، تنفيذ خطة استئناف تصدير الأغنام المحلية للسوق السعودية، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد الأغنام المحلية الأردنية.

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وبحسب بيان لوزارة الزراعة، فقد جاءت المتابعة كذلك من كوادر الوزارة ومديرية زراعة المفرق ومركز زراعي حدود العمري وفق خطة عمل تشمل العمل خلال العطل الرسمية وعلى مدار الساعة وبتنسيق من الوزارة مع الجمارك الأردنية وهيئة النقل البري.



وأشار البيان إلى إنجاز إجراءات 15 شاحنة محملة بالأغنام من السلالة المحلية والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية حتى فجر اليوم الجمعة والعمل جار على إنجاز الإجراءات الخاصة بــ 30 شاحنة أخرى حتى فجر الغد، بينما تقدر الأعداد الجاهزة للمغادرة بـ15 ألف رأس.