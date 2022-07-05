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الثلاثاء، 05-07-2022 03:44 م

أكبر سفينة بحوث بحرية استكشافية في العالم تصل العقبة

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الوكيل الإخباري - وصلت مدينة العقبة، أمس الاثنين، أكبر وأحدث سفينة بحوث استكشافية على مستوى العالم لتنفيذ بعثة علمية بإمكانيات تقنية عالية وغير مسبوقة، بالتعاون بين منظمة اوشيان إكس (Ocean X) الأميركية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدعم من رجل الأعمال العالمي راي ديالو.اضافة اعلان


وقال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الدكتور نضال المجالي إن هذه السفينة الاستكشافية جاءت ضمن الجهود الجارية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية حول مشروع تأسيس المركز الدولي للعلوم ومحمية العقبة البحرية، مبينا أنها ستساهم في الترويج للعقبة كوجهة سياحية وعلمية متميزة للبحوث البحرية وإتاحة فرص علمية غير مسبوقة لدعم البحث العلمي في الأردن وتعزيز المكانة الوطنية والدولية للعقبة.

وأضاف المجالي، أن السفينة الاستكشافية ستساهم أيضا في استقطاب المبادرات العلمية والنوعية المتقدمة والتخطيط لحماية البيئة المستدامة ودعم صناعة القرار من خلال توفير معلومات وبحوث نوعية جديدة لتطوير الإدارة الساحلية المتكاملة .

وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ومفوض السياحة والبيئة الدكتور نضال المجالي في استقبال رجل الأعمال العالمي ديالو ممول البعثة في مطار الملك الحسين الدولي يوم أمس، مؤكدين شكرهم على الدعم والاهتمام في العقبة كمحطة بحثية علمية بحرية عالمية.

يذكر أن رجل الأعمال العالمي ديالو هو مؤسس أحد أكبر صناديق الاستثمار العالمية الذي يدير محفظة مالية لا تقل عن 150 مليار دولار، ومالك السفينة الاستكشافية وهو مؤسس منظمة اوشيان اكس التي تعمل بشراكة حثيثة مع مشروع نيوم السعودي وتدعم مشاريع نوعية متقدمة في أمارة أبو ظبي ذات علاقة بالبيئة البحرية .

 




 

 


 

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