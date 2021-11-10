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الأربعاء، 10-11-2021 03:37 م

أكثر من مليون حركة إلكترونية لخدمات حكومية خلال أيلول الماضي

ما-هي-التجارة-الالكترونية


الوكيل الإخباري- بلغ مجموع حركات الخدمات الحكومية 1.570.934 خلال شهر أيلول الماضي، منها 1.133.149 حركة الكترونية، مقارنة بالمعاملات الورقية التقليدية التي بلغت 437.785.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأربعاء، أن نسبة استخدام الخدمات الالكترونية بلغت 72 %، وتشمل 413 خدمة إلكترونية، تمثل عدة وزارات ومؤسسات حكومية، منها وزارة التربية والتعليم، والعمل، والسياحة، والعدل، والداخلية، والطاقة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، والصحة، وتطوير القطاع العام، والادارة المحلية.

كما شملت هيئة تشجيع الاستثمار، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة المخابرات العامة، ودائرة الاحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاراضي والمساحة، وأمانة عمان الكبرى، وديوان الخدمة المدنية، ودائرة مراقبة الشركات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الجمارك الأردنية دائرة قاضي القضاة، ومجلس التمريض الأردني ومؤسسة التدريب المهني.

 




 

 


 

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