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الأحد، 28-08-2022 03:05 م

أكثر من مليون راكب استخدموا باص عمان والباص السريع آب الحالي

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عمّان، يوسف الشواربة، أن عدد مستخدمي باص عمان والباص السريع، خلال شهر آب الحالي، تجاوز المليون راكب.

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وبيّن الشواربة، في تغريدة له، عبر تويتر:" بهمة وعزيمة النشامى يتحقق الطموح .. بكل فخر تجاوز عدد مستخدمي النقل العام في مدينة عمان لشهر آب الحالي فقط من خلال باص عمان والباص سريع التردد ما يزيد عن (مليون راكب) والقادم أفضل بإذن الله.."

 

وكان "برنامج الوكيل" على راديو هلا، سبق أن استضاف المدير التنفيذي للنقل والمشاريع في أمانة عمان الكبرى المهندس رياض الخرابشة، الاحد الماضي، وأكد في حينها أن عدد مستخدمي باص عمّان وصل إلى 700 ألف راكباً، خلال أول 20 يوما من شهر آب الحالي.


وأوضح أن التغيرات الجديدة على مسار باص عمان نُفذت بحسب اختبارات تقنية وواقعية.

 


 




 

 


 

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