الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ليمون مستورد حلو المذاق في السوق المحلي وتساؤلات عن نتائج الفحص المخبري

بعد طول انتظار .. أردنيون يتفاعلون مع انتهاء أيار

الملكية الأردنية تحتاج 275 مليون دينار لإعادة هيكلة رأسمالها وعجزها النقدي

السعودية تعلن عن فتح قضايا جنائية بحق موظفين في وزارات حكومية

الصين: فحص طبي للمسافرين الوافدين منعا لانتقال جدري القرود

البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

القواسمي : ضعف في الطلب على الألبسة والأحذية

إصابة متسلل وضبط آخرين بحوزتهم أسلحة بالمنطقة العسكرية الشمالية

الضمان: صرف بدل التعطل اعتباراً من بداية الشهر المقبل

الثلاثاء، 31-05-2022 11:11 ص

أكثر من 57 مليون دولار كلفة نفايات منتجات التبغ بالأردن

121781Image1


الوكيل الإخباري - كشفت الاحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، عن تكاليف النفايات الناجمة عن جميع منتجات التبغ، وذلك في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

ووفق منظمة الصحة، فقد قُدرت تكاليف النفايات الناجمة عن جميع منتجات التبغ في الأردن بنحو 188 079 57 دولار، كما بلغت نسبة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن بـ 41,65% .

و قالت المنظمة، إن صناعة التبغ، تكبد العالمَ كل عام خسائر في الأرواح تزيد عن 8 ملايين وفاة وفقدان 600 مليون شجرة و000 200 هكتار من الأراضي وخسارة 22 مليار طن من المياه وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

اضافة اعلان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-004051-lemon-benefits-sleep-bedroom_700x400

ليمون مستورد حلو المذاق في السوق المحلي وتساؤلات عن نتائج الفحص المخبري

8cd200fa145e00fcff947e8b6c5c15e0

بعد طول انتظار .. أردنيون يتفاعلون مع انتهاء أيار

99708

ورشة توعوية حول التنمر الإلكتروني في مركز شابات جبل عمان

0L5A2245

كريشان: الملك يؤكد على تمكين المرأة والشباب

الملكية

الملكية الأردنية تحتاج 275 مليون دينار لإعادة هيكلة رأسمالها وعجزها النقدي

627a29bb9bcb7

إصدار أكثر من 20 ألف شهادة عدم محكومية نيسان الماضي

أخبار متعلقة
d-91-اكتشاف-مرض-جدري-القرود-الفيروسي-النادر-في-إنجلترا

وزارة الصحة: نستبعد وصول فيروس جدري القرود الى الأردن

0L5A1670 cdd

تصريح من الصحة حول انتهاء أزمة كورونا في الأردن

e1104f4eaaf340cbf0abeb837994c9c1ba62a8e0

الأردن يشارك في مؤتمر بروكسل 6 بشأن مستقبل سوريا

أسرار-تجارة-الألبسة-التركية

القواسمي: زيادة الطلب على شراء الألبسة والأحذية

resize

البيئة تكشف سبب زيادة نسبة الغبار في الأردن

4202228224438242778203

مليون و444 ألف مشترك فعّال بالضمان الاجتماعـي