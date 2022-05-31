أكثر من 57 مليون دولار كلفة نفايات منتجات التبغ بالأردن

الوكيل الإخباري - كشفت الاحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، عن تكاليف النفايات الناجمة عن جميع منتجات التبغ، وذلك في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.



ووفق منظمة الصحة، فقد قُدرت تكاليف النفايات الناجمة عن جميع منتجات التبغ في الأردن بنحو 188 079 57 دولار، كما بلغت نسبة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن بـ 41,65% .



و قالت المنظمة، إن صناعة التبغ، تكبد العالمَ كل عام خسائر في الأرواح تزيد عن 8 ملايين وفاة وفقدان 600 مليون شجرة و000 200 هكتار من الأراضي وخسارة 22 مليار طن من المياه وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

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