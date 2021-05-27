أمريكا تقدم منحة للأردن بقيمة 40 مليون دولار

الوكيل الاخباري - تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، بتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار لبرنامج " استدامة " الذي أطلقته الحكومة بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .



وقالت مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، شيري كارلين : " تدعم حكومة الولايات المتحدة برنامج " استدامة " لمساعدة الشركات على بقاء الموظفين على رأس عملهم".

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وأوضحت، أن توفير الموارد المالية للعائلات والشركات خلال جائحة كورونا، هو أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي الحالي للأردن ، وكذلك لانتعاشه اقتصاده في المستقبل . "



وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم رحاحلة على أن المؤسسة ماضية قدماً في تطوير السياسات والبرامج اللازمة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا .



وأضاف الرحاحلة، أن إجراءات المؤسسة تم تصميمها بعناية وكانت استباقية في كل مرحلة من مراحل الجائحة وجميعها تندرج ضمن نطاق مسؤولياتها والدور المأمول منها .





