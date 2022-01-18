الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

أمر الدفاع 35 يحرم أكثر من 42 الف طالب من دخول الحرم الجامعي

ضبط حدث 12 عاماً يقود مركبة على طريق العقبة

الدغمي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020

التنمية: تأمين عمل ومسكن لمواطن كان يقيم في باص - صور

أغلب إصابات كورونا تتربع في عمان و العدد تجاوز الـ 3 آلاف

1,764 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية في 2021

القوات المسلحة تنعى الشهيد الوكيل محمد المشاقبة - تفاصيل

قفزة كبيرة في نسبة الفحوص الإيجابية لتقترب من 15% وأكثر من 5 آلاف إصابة

الأشغال: تعاملنا مع 212 بلاغاً خلال المنخفض

بسبب الاحوال الجوية.. الخدمة المدنية يؤجل الامتحانات التنافسية

الثلاثاء، 18-01-2022 04:26 م

أمر الدفاع 35 يحرم أكثر من 42 الف طالب من دخول الحرم الجامعي

M63A8352


الوكيل الإخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الطلبة الذين لم يستطيعوا دخول الحرم الجامعي في جميع الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الرسمية والخاصة منذ دخول أمر الدفاع رقم (35) بلغ (42137) طالباً وطالبة.

اضافة اعلان


وبينت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، انه قام (19714) منهم بالحصول على الجرعتين، وعليه فقد تبقى (22423) طالب وطالبة فقط لا يستطيعون حتى تاريخه دخول الحرم الجامعي ويشكلون ما نسبته (6.4)% من إجمالي عدد الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة في جميع الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة والبالغ عددهم (348572) طالب وطالبة.


وأضافت الوزارة، بأنه ومن تاريخ 1 / 1 / 2022 وحتى تاريخ اليوم فقد حصل (26362) طالب وطالبة على المطعوم توزعوا ما بين (6648) طالب وطالبة حصلوا على جرعة واحدة فقط في حين حصل (19714) طالب وطالبة على الجرعتين، وعليه فقد ارتفعت نسبة الحصول على مطعوم فيروس كورونا بين جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة في جميع الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة والبالغ عددهم أكثر من (377) ألف شخص لتصل إلى أكثر من  (95 %)، وهو ما يحقق الهدف المنشود من تطبيق أمر الدفاع رقم (35).


وقالت إن عدد الذين حصلوا أيضاً على الجرعة المعززة (الثالثة) بلغ حتى تاريخه (12336) يشكلون ما نسبته (3.3)% من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة في جميع الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة.


وشددت على انه يمكن للطالب وبعد حصوله على جرعتي المطعوم أن يقوم بطباعة شهادة التطعيم التي توضح تاريخ حصوله على الجرعة الثانية من ثم مراجعة رئيس القسم أو المسؤول المعني في الكلية لتقديم عذره لتغيبه عن الامتحان النهائي، حيث سيتم تحديد موعد جديد للامتحان التكميلي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (32)

نقابة الممرضين تثمن إشادة ولي العهد بدورها

U6VNjrza5pvzInVyaXu8w9X2Z8sJDejPtSMXQthy

جنايات المفرق ترفع عقوبة 3 سارقين إلى 11 سنة

271985173_230533389268671_2814326919262017429_n

ضبط حدث 12 عاماً يقود مركبة على طريق العقبة

image (14)

التنمية: تأمين عمل ومسكن لمواطن كان يقيم في باص - صور

6e3cb29f-1055-4725-88be-a7eb8766484e

أغلب إصابات كورونا تتربع في عمان و العدد تجاوز الـ 3 آلاف

63778117138136314926

القوات المسلحة تنعى الشهيد الوكيل محمد المشاقبة - تفاصيل

أخبار متعلقة
12202125222528670845241

اتحاد العمال: إجراءات مشددة بحق العاملين غير متلقي اللقاح

مستشفى الجامعة (1)

اعلان هام من مستشفى الجامعة الاردنية

M63A1571

التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات

pic_91842

الوزير الأسبق المعاني: الخشية من أوميكرون

1024x576_main_image5e75742a0f414

الوهادنة: الجرعة المعززة تزيد المناعة 25 مرة ضد كورونا

B (40)

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات وتسجيل 4126 إصابة