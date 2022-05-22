أمسية حول دور المثقف في المجتمع بالزرقاء

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الهاشمية الثقافي بالتعاون مع جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الخيرية في الزرقاء مساء السبت، أمسية بعنوان " الثقافة ودور المثقف في المجتمع المعاصر " .



وتحدث النقابي خالد الزيود عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي وأهم القضايا المجتمعية، مؤكدا ضرورة توطيد الروابط الأسرية وتعزيز الثقافة المجتمعية والارتقاء بالوعي المجتمعي ومواكبة روح العصر والتقدم التكنولوجي، بعيداً عن تقليد الآخرين .

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