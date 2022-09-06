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الثلاثاء، 06-09-2022 11:36 م

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية منوعة في قاعة حزب الوسط الإسلامي بمدينة الرصيفة ضمن الأنشطة الثقافية التي ينظمها المنتدى احتفالا بمناسبة حصول مدينة الرصيفة على لقب مدينة الثقافة الأردنية لعام 2022 وبمشاركة الشاعر أحمد آل احمد وحضور مدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار.

وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح حول أهمية استمرار النهج الذي بدأه المنتدى منذ بداية العام بإقامة أنشطة متنوعة بشكل أسبوعي في مختلف مناطق اللواء وخارج اللواء أيضا لإيصال الصورة المشرقة للثقافة في مدينة الرصيفة التي تزخر بالمثقفين والمبدعين والمواهب الشابة التي تحتاج للدعم والرعاية.

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